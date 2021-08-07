تشييع دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير غدا

أعلن الممثل المصري حسن الرداد، صهر الممثلة القديرة الراحلة، دلال عبد العزيز، إنه سيتم تشييعها غدا الأحد بعد صلاة الظهر، بعد وفاتها اليوم عن عمر ناهز 61 عاما.

وكتب حسن الرداد على صفحته بفايسبوك: “صلاة الجنازة على المغفور لها باذن الله الفنانة الفاضلة دلال عبد العزيز عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي غدا الموافق ٨ اغسطس، والعزاء بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر”.

وأعلن كل من حسن الرداد ورامي رضوان، اليوم السبت، عن وفاة النجمة دلال عبد العزيز، بعد معاناة طويلة مع المرض، عقب إصابتها بالفيروس اللعين.