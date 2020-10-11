تشييع ضحايا انفجار البيض بمقبرة سيدي أحمد

شيعت ظهر اليوم الأحد، جثامين ضحايا انفجار الأنبوب الرئيسي لغاز المدينة بحي اولاد يحي 2، في ولاية البيض.

وحضر مراسيم تشييع جثامين 3 أطفال وشيخ وعجوز كل من وزير الداخلية، كمال بلجود، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد.

كما حضر أيضا المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص والسلطات المدنية والامنية والعسكرية.

للإشارة خلف الانفجار 5 وفيات في عين المكان، من بينهم شيخ 70 سنة، امرأة 66 سنة.

كما لقي 3 أطفال مصرعهم خلال الانفجار، تبلغ أعمارهم على التوالي سنتين، 8 سنوات، 14 سنة.

أما حصيلة المصابين فقد ارتفعت إلى 18 جريحا، بينهم 5 ذكور أعمارهم على التوالي 86، 46، 39، 24، 40 سنة.

بالإضافة الى 8 نسوة تعرضن لإصابات مختلفة أعمارهن على التوالي 23 ،19،34،21،44،56،34،26 سنة، و5 أطفال أعمارهم 13،06،09،16،12 سنة.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية البيض أن الجرحى يعانون من حروق مختلفة وإصابات متفاوتة الخطورة.

كما تم نقل 04 ضحايا على جناح السرعة لديهم حروق خطيرة نحو العاصمة عبر مروحيتين التابعة للإسعاف الجوي للحماية المدنية .

وتمثلت الخسائر المادية في انهار كلي لمنزلين، وانهيار جزئي لـ 6 منازل، وحريق كلي لشاحنة.