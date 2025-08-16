تشييع ضحايا فاجعة وادي الحراش إلى مثواهم الأخير

أقيمت بعد ظهر اليوم السبت، مراسم تشييع ضحايا حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش، بالعاصمة، والذي وقع مساء أمس الجمعة، وخلف وفاة 18 شخصا.

ووصلت جثامين بعض الضحايا، إلى مقبرة العالية، في الجزائر العاصمة، أين تتواجد حشود كبيرة من المواطنين، والمسؤوليين، لتشييع الضحايا.

وفيما سيتم تشييع 13 ضحية، بالجزائر العاصمة، تم نقل جثامين بعض الضحايا، إلى مسقط رأسهم، بعدة ولايات أخرى.

هذا وتوفي أمس الجمعة، 18 شخصا، وأصيب 23 آخرين، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين، من أعلى الجسر، إلى وادي الحراش، بالمحمدية، بالعاصمة.

وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لأسر الضحايا، وأقر حدادا وطنيا ليوم واحد بدءًا من مساء أمس، مع تنكيس الراية الوطنية.