تشييع عائلة مسلمة قتلت في عملية دهس في كندا

شيّعت في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو بكندا عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها في عملية دهس متعمدة سببت صدمة في البلاد ووصفها رئيس الحكومة جاستن ترودو ب”الإرهابية”.

وقتل أربعة من أفراد عائلة ذات الأصول الباكستانية، زوجان وابنتهما وجدتها ، بينما كانوا يتنزهون بالقرب من منزلهم في مدينة لندن الكندية، الأحد الماضي عندما قام شاب يبلغ من العمر 20 عاما بدهسهم بسيارته.

وحضر مئات من الأشخاص في ساحة كبيرة مخصصة للسيارات وملعب لكرة القدم مجاور لمركز إسلامي مراسم عامة في الهواء الطلق مساء امس السبت أمام التوابيت الأربعة التي لفت بالعلم الكندي.

وبثت القنوات التلفزيونية الكندية الكبرى تشييع الجنازة مباشرة، وادان رئيس الوزراء جاستن ترودو الهجوم الذي وصفه ب”الإرهابي” معتبرا أنه ارتكب “بدافع الكراهية”. ووعد خصوصا بتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة.

وكان آلاف قد شاركوا مساء أول أمس الجمعة في مسيرة في شوارع مدينة لندن التي يبلغ عدد المسلمين فيها حوالى 30 ألف شخص.

ونظمت مراسم تكريم في كيبيك أيضا حيث أسفر إطلاق نار عن مقتل ستة أشخاص في مسجد في جانفي 2017.