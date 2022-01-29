تشييع جثمان شهيد الواجب العريف المتعاقد نسيم بن عليوة إلى مثواه الأخير

شيعت عصر اليوم السبت جنازة شهيد الواجب العريف المتعاقد نسيم بن عليوة بمسقط رأسه في تاميلية بلديية الأمير عبد القادر ولاية جيجل.

وحضر مراسيم الجنازة السلطات العسكرية والمدنية بالولاية وعدد كبير من عائلة الفقيد البالغ من العمر 26 سنة وأصدقائه.

واستشهد ليلة أمس الخميس، عسكريان على إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني. يتعلق الأمر بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله.

كما أسفرت هذه العملية على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار “12.7 ملم”. مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وعزى رئيس الجمهورية برقية في وفاة الملازم والعريف وهذا نصها : “بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم. والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

كما أضاف رئيس الجمهورية “على إثر هذا المصاب الجلل. أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز ّوجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.