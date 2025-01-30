تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار واشنطن

اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريغان في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليلة الأربعاء الى الخميس .

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الطائرة كان على متنها 64 راكبا منهم 4 من طاقمها. كما أن مروحية بلاكهوك العسكرية كان على متنها 3 عسكريين لحظة وقوع الحادث.

من جهته، موقع فلايت رادار المختص في الطيران أشار إلى أن المروحية العسكرية لم تكن وقت الحادث تشغل نظام تحديد المواقع ads-b وكانت الطائرة في رحلة داخلية من ويشيتا نحو واشنطن وكانت على وشك الهبوط. وهي تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز.

وعقب الحادث، أمرت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية بوقف جميع الرحلات من وإلى مطار ريغان الوطني، فيما أكدت شرطة واشنطن عبر منصة “إكس” أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع السقوط في نهر بوتوماك.