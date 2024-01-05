تصادم في مترو أنفاق نيويورك يتسبب في إصابة 24 شخصًا

أصيب ما لا يقل عن 24 شخصا بجروح طفيفة الخميس في نيويورك في حادث تصادم بين مترو أنفاق. وخروج أحد القطارين عن مساره، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ التي طوقت إحدى أكثر مناطق مانهاتن ازدحاما.

وتم إغلاق ثلاثة خطوط من الشبكة المترامية الأطراف لأحد أقدم مترو الأنفاق في العالم.

وتم تطويق الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الرئيسية للمدينة الكبرى. منطقة أبر ويست سايد في مانهاتن، بالكامل من قبل رجال الإطفاء والشرطة وسيارات الإسعاف.

وقال إيان سوردز من خدمات الطوارئ ومايك مايرز، قائد خدمات الطوارئ، للصحفيين. في مكان الحادث من إدارة الإطفاء في نيويورك. إنه لم يصب أحد بجروح خطيرة في هذا التصادم بين قطار يحمل ركابًا والآخر فارغًا ومتوقفًا على السكة.

كما أن مترو أنفاق نيويورك متهالك للغاية، لكن الحوادث والحوادث نادرة جدًا. وبدأ عدد ركابه في الارتفاع مرة أخرى. بعد أن كان مهجورًا بسبب الوباء وزيادة الجريمة بين عامي 2020 و2022.