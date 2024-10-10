تصاريح العمل في كندا.. إليكم الجديد

قررت كندا خفض الهجرة المؤقتة بسبب معدل البطالة ونقص المساكن التي تؤثر على البلاد المعروفة منذ فترة طويلة بسياستها المنفتحة.

وبعد الإعلان عن تخفيض تصاريح الدراسة، أعلنت حكومة ترودو عن متطلبات جديدة للطلاب الدوليين.

وبالفعل، أعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن سلسلة من المتطلبات للطلاب الدوليين.

وتتعلق هذه التغييرات بأهلية هؤلاء الطلاب للحصول على تصاريح عمل بعد التخرج.

ما الذي سيتغير في كندا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024؟

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت IRCC عن انخفاض عدد المقيمين المؤقتين، من 6.5% إلى 5% بحلول عام 2026.

علاوة على ذلك، كان هذا الإعلان مصحوبًا بمراجعة برنامج الطلاب الدوليين.

في الواقع، تعمل الحكومة الكندية على تشديد معايير الأهلية للعمال الأجانب المؤقتين. من أجل ضمان سلامة نظام الهجرة الخاص بها وحماية الأشخاص الضعفاء.

وتنطبق الإجراءات الجديدة على الطلاب الدوليين الذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح دراسة قبل 1 نوفمبر.

ويجب عليهم تقديم طلب PTPD بعد ذلك التاريخ. ولكن أيضًا على الطلاب الذين يقدمون طلبًا للحصول على تصريح دراسة في 1 نوفمبر 2024 أو بعد هذا التاريخ.

الآن، يجب على الطلاب الدوليين تقديم دليل على الكفاءة اللغوية من أجل تلبية متطلبات اللغة PTPD عند تقديم طلبك. على وجه الخصوص، تقديم الحد الأدنى من المستوى بين 5 و7 وفقًا لـ CLB باللغة الإنجليزية. أو وفقًا لـ NCLC باللغة الفرنسية في المجالات اللغوية الأربعة.

مطلوب إثبات المهارات اللغوية، ويجب أن يكون أقل من عامين في وقت تقديم الطلب.

بالإضافة إلى اللغة، يتم الإعلان عن مجال جديد لمتطلبات الدراسة.

ويجب أن يحصل المرشح على دبلوم من برنامج مرتبط ببعض المهن التي تعاني من نقص طويل الأجل.

وتنقسم مجالات الدراسة إلى خمس فئات رئيسية:

-الزراعة والأغذية الزراعية.

-الصحة.

-العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

-الحرف المتخصصة.

-مواصلات.

للتقدم لبرنامج PTDP، يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات العامة والمادية لهذا البرنامج. وإكمال برنامج الدراسة في مؤسسة التعليم العالي المعينة المؤهلة لبرنامج PTDP، حتى بعد 1 نوفمبر 2024.

علاوة على ذلك، يجب على الطلاب الأجانب الذين يقدمون طلبًا قبل 1 نوفمبر أن يستوفوا معايير الأهلية الحالية فقط.

وينطبق الشيء نفسه على الطلاب الأجانب الذين يجب عليهم تقديم طلب PTPD كخريج مدرسة تجريبية مؤهلة للحصول على PTPD.