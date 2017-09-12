علّقت ألمانيا كافة صادرات الأسلحة الرئيسية إلى تركيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وحسب ما أفادت به الخارجية الألمانية، فإنّ تعليق صادرات الأسلحة أتى بسبب مطالبة برلين بإيقاف ما تصفه “تدهور حقوق الإنسان في تركيا”.

وكشف وزير الخارجية الألماني “زيغمار غابريال” لصحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية، أنه تم تعليق كل الطلبات الكبيرة للسلاح المرسلة لتركيا.

وأضاف الوزير أنّ بلاده ملزمة بإرسال أسلحة لتركيا إذا طلبت ذلك، لكنه غير متاح في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث أنّ كل صادرات الأسلحة تم تجميدها تقريبا.

وقال “غابريال” إنّ قرار تعليق الأسلحة تتخلله استثناءات قليلة.

وأشار المسؤول الألماني إلى أنّ الاستثناءات تتعلق باتفاقات دولية، أو إذا كانت الطلبية تتعلق بشأن مركبات وليس أسلحة.

وجاء تعليق الصادرات بعد يوم من بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذي تحدث عن اعتقال تركيا لزوجين ألمانيين بتهم سياسية.

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