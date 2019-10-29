تصالحت مع الوزير وزطشي لمصلحة جياسكا.. ولا أبيع الأوهام للناس»

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملاّل، أنه طوى الخلافات التي كانت موجودة سابقا بينه وبين المسؤولين على الرياضة.

وكرة القدم في الجزائر من أجل مصلحة فريقه، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يبيع الأوهام للناس.

ويعمل بشفافية وليس لديه مشكل مشكلا مع أي جهة.

كاشفا خلال نزوله ضيفا على تلفزيون «النهار»، أمس، أنه مستعد لبيع أسهمه لمن يريد العمل من أجل مصلحة الفريق.

حيث قال: «نحن نعمل بشفافية والناس تخاف هذه الشفافية، من يملك شكا بخصوص التقارير المالية فليلجأ إلى العدالة.

نملك تقرير محافظ الحسابات وكل الدلائل على ما صرفناه، لقد أخرجنا شبيبة القبائل من أزمة كبيرة.

وأصبحت الآن على أقصى تقدير 3 ملايير سنتيم ديون بعدما كانت 30 مليار سنتيم سابقا، ووجدنا عدة ثغرات مالية.

على قرار صفقة انتقال الثنائي مالو ودياورا ونحن في مشاكل على مستوى الفيفا».

وأضاف: «تصالحت مع الجميع من أجل مصلحة شبيبة القبائل، تبادلت الحديث مع الكل وتصالحنا .

لأنه يجب التسامح مع من تعمل من أجل مصلحة الفريق سواء كان رئيس الرابطة أو الفاف أو وزير الشباب والرياضة.

صحيح قلت إن هؤلاء مشكلة كرة القدم ولا يمكن القيام بالتغيير لوحدي، كما أنني رئيس طموح وهدفنا الأول هذا الموسم.

كان الوصول إلى دور المجموعات في رابطة الأبطال وحققناه، ونسعى حاليا على الأقل الخروج بلقب واحد ولما لا نتوج بالبطولة.

على الناس أن يكونوا واعيين وأن يقفوا مع هذا الفريق الذي سنتوج معه بالألقاب سواء هذا الموسم أو الذي يليه.

وأنا لا أبيع الأوهام للناس»، وفي ختام حديثه وجه ملال رسالة لأنصار الشبيبة، وأردف قائلا: «لا تتبعوا الأكاذيب.

ومن عنده شك يأتي للإدارة ويتأكد بنفسه، ومن يريد شراء الأسهم فمرحبا به ومن يريد شراء حتى أسهمي أيضا.

سأرحب به وسأبيعها كلها وأترك الناس التي تريد أن تعمل وتضع اليد على اليد لإرجاع الفريق إلى مكانته.

لا أملك مشاكل مع أي أحد ولا مع محيط الفريق، وهناك البعض الذين يتشاجرون فيما بينهم ويريدون تقسيم الفريق .

وهؤلاء هم مرض كرة القدم الجزائرية ويجب محاربتهم، فمن أطرده من الفريق.

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