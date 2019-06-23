تصحيح أوراق الباك يدوم 19 يوما.. والتركيز على المنهجية!

مصدر مسؤول بوزارة التربية لـــ “النّــــــــــــــــــهــــــــــار“:

قال إن التلميذ يمكنه الحصول على علامات حسنة إذا اتبع طريقة صحيحة..

منحة بـ 10 ملايين و8 آلاف دينار لمعدّي أسئلة «الباك»

مصححو أوراق البكالوريا يستفيدون من 35 دينارا عن كل ورقة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة رفعت تقريرها المالي للرقابة المالية كي يتقاضى الأساتذة الذين كانوا محتجزين في المعسكر الخاص بالبكالوريا من المنحة المالية.

المقدرة بـ 10 ملايين و8 آلاف دينار لكل واحد منهم، حيث أن كل أستاذ يتقاضى 3

آلاف دينار عن كل يوم قضاه داخل المعسكر. وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن هذه

المنحة سيتم تحويلها إلى حساب الأساتذة المعنيين في القريب العاجل، وهذا بعد تأشير المراقب المالي

عليها ومن ثم صبها في حساباتهم، وهذا بناء على تعليمات وزير التربية الوطنية «عبد الحكيم بلعابد»،

الذي أمر بضرورة الإسراع في صب المنح والعلاوات للأساتذة المعنيين.

وحسب المتحدث، فإن المسؤول عن الأساتذة يتقاضى مبلغا زائدا عنهم بـ 500 دينار فقط.

وبالنسبة لعدد الأساتذة المعنيين، فيقدر بـ 131 أستاذ تواجدوا بالمركز الخاص بالعاصمة، إضافة إلى أكثر من

100 أستاذ آخرين موزعين على مراكز أخرى.

وبالنسبة لعملية تصحيح أوراق «الباك»، قال محدثنا إنها ستنطلق في 30 من شهر جوان الجاري

لتدوم على الأكثر 19 يوما كاملة، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في 20 جويلية القادم.

وأضاف المتحدث أنه تم السماح للأساتذة بمناقشة الإجابات النموذجية والتحكم في العلامات الممنوحة، حيث أن الأستاذ

الذي يقوم بالتصحيح هو الذي يقدر الإجابة حتى وإن كانت خاطئة، من خلال منح علامة على المجهود

الذي قام به التلميذ، حيث يتم التركيز على المنهجية حتى وإن كانت النتيجة النهائية خاطئة، وهو

ما يعطي التلميذ فرصة للفوز بالبكالوريا.

وبالنسبة للمبلغ الذي يتقاضاه الأساتذة المصححون، فيقدر بـ 35 دينارا للورقة الواحدة، حيث لم يتم إطراء أي تغيير عليه.

من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن الأساتذة المصححين من شأنهم أيضا أن يتقاضوا منحا تصب فور

انتهائهم من عملية التصحيح، حيث ستصل إلى 600 دينار بالنسبة للمصححين في امتحان البكالوريا و400

دينار بالنسبة للمصححين في امتحان التعليم المتوسط و300 دينار بالنسبة للمصححين في امتحان التعليم الابتدائي.