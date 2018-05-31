فيما سيتم الإعلان عن النتائج في 22 جوان

التلاميذ خرجوا راضين من امتحاني اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية

تنطلق عملية تصحيح أوراق «البيام» بداية من اليوم، حيث تم استدعاء الأساتذة للشروع في العملية على أن يتم الإعلان عن النتائج في 22 جوان القادم، ويأتي هذا، في الوقت الذي اجتاز فيه التلاميذ آخر المواد، أمس، أين عبّروا عن ارتياحهم من الأسئلة التي كانت في متناولهم.

واجتاز، أمس، التلاميذ مواد اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية، إضافة إلى اللغة الأمازيغية، وهي المواد التي انتهى على أساسها الامتحان، ليخلد التلاميذ للراحة إلى غاية الإعلان عن النتائج المقررة في 22 جوان القادم.

وقال التلاميذ، إن امتحان اللغة الفرنسية كان في متناول الجميع على عكس مادتي التاريخ والجغرافيا التي اجتازوها، أول أمس، واللتان كانتا صعبتان -حسبهم- بسبب الاعتماد على الفهم أكثر من الحفظ.

وبالنسبة لمادة العلوم الطبيعية، أكد التلاميذ أن الامتحان كان في متناولهم وأن الأسئلة التي تلقوها كانت من المنهاج الدراسي، حيث شملت الفصول التعليمية الثلاثة.

وقال التلاميذ إن كل الأسئلة على العموم كانت في متناولهم، حيث استطاعوا الإجابة عنهم بكل سهولة عكس بعض المواد على غرار الفيزياء والتاريخ والجغرافيا والرياضيات .

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ، باري محمد، أن الأسئلة على العموم كانت في متناول التلميذ المتوسط، وحتى ضعيف المستوى يستطيع أن يتحصل على علامات لابأس بها، إلا أن المشكل يكمن في طول الأسئلة مقارنة بالوقت الممنوح، أين أشار إلى أنه في مادة الرياضيات على سبيل المثال لا الحصر كانت الأسئلة طويلة مقارنة بالوقت، وهذا ما ساهم في إرباك التلاميذ.

من جهة أخرى، وحسبما لاحظته “النهار” خلال هذا الامتحان، فإن الأساتذة الحراس خالفوا تعليمات وزارة التربية الوطنية الخاصة بخصوص استعمال الهواتف النقالة، وهو الأمر الذي ساهم في نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثر على الامتحان ومصداقيته، وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت أن نشر الأسئلة لا يخدم المنظومة التعليمية ويمس بمستقبل التلاميذ.