تصحيح أوراق امتحانات “البيام” بداية من الجمعة

يشرع الأساتذة، في تصحيح أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الجمعة في مدة تصل أسبوع إلى 15 يوم حسب عدد التصحيحات التي تتم على الورقة الواحدة.

وقد تم تجهيز المراكز الخاصة بالعملية لاستقبال الأساتذة في أحسن الظروف مع توفير المكيفات الهوائية في المراكز المتواجدة على مستوى ولايات الجنوب.

من جهة أخرى وحسب المعلومات المتوفرة فقد قررت وزارة التربية ربط موقع الرقمنة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وهذا قصد الإسراع من عملية الإعلان عن النتائج المتعلقة بالامتحانات الرسمية النهائية ما تعلق بالبيام، من خلال إرسال نتائج الفصول الثلاث إلى الديوان مع احتسابها والإعلان عن النتائج النهائية.

ومن شأن هذه العملية أن تسمح لمدير المؤسسة التربوية بالإطلاع على النتائج التي تحصل عليها تلامذته مباشرة بعد إنتهاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من عملية جمع وإعداد النتائج وهذا قصد تسهيل عملية الإعلان عن النتائج.

وتلقى مديرو المؤسسات التعليمية أوامر بضرورة استعجال عملية حجز النقاط، من خلال ربط قاعدة بيانات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقاعدة بيانات الأرضية الوطنية للرقمنة، والتي يترتب عنها احتساب معدلات القبول للتلاميذ واستظهار النتائج النهائية للناجحين، مع متابعة استكمال رصد العلامات.