تصحيح الأخطاء الإلكترونية في 48 ساعة.. خدمة لتخفيف المشقة على المواطنين

ينظم مجلس قضاء الجزائر ابتداءً من اليوم الثلاثاء أيام مفتوحة على العدالة، تدوم إلى 3 أيام متتالية. للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل لفائدة المواطنين، من أجل تقريب العدالة من المواطنين.

وتضمنت الأيام المفتوحة تنظيم ورشات لشرح هذه الخدمات، حيث تطرقت ثلاث الورشات الأولى إلى عدة مواضيع المتمثلة. في أرضية النيابة الإلكترونية، تقدم بشرحها في اول يوم للابواب المفتوحة على العدالة. وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء رستم منصوري، الذي عرض بالشرح الدقيق الى الخدمة المقدمة عللى مستوى شباك المحاكم. تزامنا وزيارة وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي الى مقر المجلس، في زيارته التفقدية لعدة مرافق قضائية انطلاقا من معاينة مشروع المحكمة الادارية بزرالدة.

كما تضمنت الورشة الثانية التصحيح الاكتروني للاخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، من اعداد وكيل الجمهورية المساعد. بمحكمة حسين داي تاقة حسين. والذي صرح في ذات السياق لـ” النهار اونلاين “، أن خدمة تصحيح الاخطاء الاكترونية خدمة رقمية وفرتها وزارة العدل. عبر فضاء الإنترنيت للمواطن. لتخفيف مشقة التنقل إلى المحاكم ومجالس القضاء. وقلة المصاريف بالإضافة إلى السرعة في الإنجاز. حيث يتم تصحيح ماورد من أخطاء بطريقة آنية ويستطيع المواطن تحميل الأمر بالتصحيح في ظرف أقصاه 48 ساعة.

وقال وكيل الجمهورية تاقة حسين، التصحيح الإكتروني للأخطاء الواردة في السجلات وفق القانون رقم 17.83 المؤرخ 10جانفي 2017. الذي وسع من اختصاص جميع المحاكم عبر التراب الوطني،للنظر في تصحيح (عقود الحالة المدنية، شهادة الميلاد، والزواج، الوفاة).

أما التسجيل أو القيد فيقدم الطلب في دائرة الاختصاص.

على غرار عصرنة العدالة عن طريق تقديم خدمات إلكترونية مختلفة منها استخراج شهادة الجنسية. صفيحة السوابق القضائية وصولا إلى الأعمال القضائية.

وأوضح تاقة حسين، أن المواطن يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الولوج الى البوابة المتاحة. بعد تقديم بعض الوثائق الشخصية لامانة الضبط، ثم يسلم اميت الضبط كلمة المرور مع اسن المستخدم عبر” sms”. وهكذا يمكن المواطن تحميل الأمر بااتصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، تم عرض الورشة الرابعة حول موضوع الأرشيف الإلكتروني شرحته القاضي. بمحكمة سيدي أمحمد محمد السعيد ليندة.

كما سيتم عرض يوم غد في ثاني يوم للابواب المفتوحة 7 ورشات يتم شرح فيها عدة مواضيع للمواطنين الوافدين. على مقر المجلس القضائي، أبرزها التأجيل المؤقت للعقوبة السالبة للحرية. المسار المهني للقاضي، صفيحة السوابق القضائية وشهادة الجنسية عن بعد وكذا الاطلاع على الأحكام عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل، وورشة اخيرة بموضوع الاطلاع على قضيتك.

وسوف يكون الاختتام للابواب المفتوحة يوم الخميس المقبل، أين سيتم عرض 4 ورشات بمواضيع مختلفة، يقدمها قضاة بالعاصمة. منها حماية الطفل في التشريع الجزائري، من تقديم القاضي بلدغم ايمان. وموضوع حول فضاء انشغالات يعرضه القاضي بمحكمة بئر مراد مراد القاضي فيصل بلقاسم.