تصحيح «الباك» بداية من 25 جوان والنتائج نهاية جويلية

النهار تنشر تواريخ بداية عملية تصحيح امتحانات السنوات النهائية

الشروع في تصحيح أوراق «السانكيام» بداية من 28 ماي و«البيام» في الفاتح جوان

الإعلان عن نتائج «السانكيام» في الأسبوع الثاني من جوان و«البيام» في آخر الشهر

حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تواريخ الشروع في عملية تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا الإعلان عن النتائج، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا نهاية شهر جويلية، أما امتحاني «البيام» و«السانكيام» فسيكون شهر جوان.

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات استكمل كل العمليات الخاصة بتنصيب رؤساء المراكز، وكذا معدّي ومصححي الامتحانات الرسمية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة «الابتدائي والمتوسط والثانوي».

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن الشروع في عملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي سيكون في الـ28 من شهر ماي، على أن يتم الإعلان عن النتائج بداية من الأسبوع الثاني من شهر جوان.

وأضاف أن انطلاق عملية تصحيح أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون في بداية شهر جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 من نفس الشهر.

وبالنسبة لانطلاق عملية تصحيح أوراق البكالوريا فستكون في الـ25 من شهر جوان، وتدوم عشرين يوما، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الثالث من شهر جويلية.

وتشير المعلومات إلى أن مديريات التربية استكملت الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الرسمية، إذ قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المسخرين للعمل في مراكز التجميع وأمانة مراكز التصحيح، كما أنهت مديريات التربية ضبط القوائم النهائية لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الثلاث «السانكيام» وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، ورؤساء مراكز التصحيح إلى جانب قوائم الحراس لمختلف الامتحانات، وقوائم الأساتذة المصححين.

إلى جانب ذلك، تم ضبط قائمة رؤساء مراكز توزيع مواضيع الامتحانات المتعلقة بشهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، إذ ستكون عملية توزيع مواضيع امتحان «السانكيام» على مستوى كل مقاطعة إدارية التي يتشكل منها إقليم كل ولاية، كما سيتسلم رؤساء مراكز التوزيع لمواضيع امتحان «السانكيام» أوراق الإجابات من رؤساء مراكز الإجراء لتحويلها إلى رؤساء مراكز الإغفال والتجميع قبل تشفيرها وإغفالها لتحول إلى مراكز التصحيح.