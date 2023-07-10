تصحيح رابع للأوراق والعودة للمعدل السنوي في باك 2023

أدرجت وزارة التربية الوطنية، طريقة جديدة في تصحيح أوراق البكالوريا، من خلال اللجوء إلى التصحيح الرابع في حال وجود فرق بين علامة ورقة البكالوريا والعلامة التي كان يتحصل عليها التلميذ في الفصول الثلاث 8 نقاط.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن من كانت معدلاته الفصلية للمواد منخفضة تحسب له نقاط البكالوريا أي أنّ القرار الجديد لا يؤثر عليه.

أما في الحالة الثانية فمن معدلاته الخاصة بكل مادة في الفصول جيدة والنقاط التي تحصل عليها أثناء عملية التصحيح أقل ب8 نقاط فإن ورقته تخضع للتصحيح الرابع.

وكمثال تحصل تلميذ في مادة الرياضيات على 18 في المعدل السنوي، لكنه تحصل في البكالوريا على علامة 10 تحول ورقته للتصحيح الرابع، لأن الفارق بين المعدل السنوي ونقطة البكالوريا هو 8 يعني تصحح ورقة البكالوريا فقط وتوضع العلامة في معدل النجاح.

وتأتي هذه العملية فرصة لإنصاف من كان يجتهد في الفصول فتكون عنده فرصة إضافية لإعادة تصحيح ورقة البكالوريا فقط ويأخذ علامة البكالوريا.

وتتم العملية وفق التشفير الآلي بين ثانوية المتمدرس ومركز التصحيح من خلال استخدام الرقمنة.

ومن أجل تسريع وتيرة العمل تم استدعاء بعض الأساتذة إلى المراكز، ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين يوجد في تصحيحهم فرق بين المعدل الذي تحصل عليه التلميذ وبين الورقة التي تم تصحيحها.

ويأتي هذا الإجراء لإعطاء فرصة للتلاميذ الذين اجتهدوا طيلة السنة الدراسية، لكنهم أخفقوا في امتحان البكالوريا. ولم يتحصلوا على العلامة التي يستحقونها بسبب الخوف أو الارتباك أو أي عامل آخر.

للإشارة فإن أوراق البكالوريا كانت تخضع لثلاث عمليات تصحيح في حال ما إذا كان الفرق بين التصحيح الأول والثاني أكثر من 4 نقاط.