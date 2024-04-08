تصدرت الترند.. مخرج “العتاولة” يبتكر طريقة جديدة في الإعلان عن الحلقة الأخيرة

تسبب مشهد نهاية الحلقة 29 وقبل الأخيرة من المسلسل المصري «العتاولة» في حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بالحوار الذي جمع الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي.

وانتهت الحلقة بمواجهة بين شخصيتي خضر فتيحة وعيسى الوزان، حيث دار الحوار بينهما عن الصراع المستمر طوال أحداث المسلسل.

وجاء الحوار مباشراً ليقول سمرة: إنّ المسلسل أوشك على الانتهاء. وإنّ نهاية الحلقة الأخيرة تمت كتابتها، وحين تُعرض سيقول المشاهدون: إنّها غير متوقعة. مؤكداً أنّ الجمهور يُعجب بالشخصيات الشريرة، وسيروق لهم أن يكون هو المنتصر في النهاية.

وقدم باسم سمرة (عيسى الوزان) عرضاً لطارق لطفي (خضر فتيحة) أن ينضم إليه ويترك أحمد السقا (نصار فتيحة). يموت بمفرده في المشهد الأخير، على أن يقدما سوياً الجزء الثاني الذي سيحصلان فيه على أجر أكبر. كما أنّهما قد يحققان الجوائز.

ورد لطفي مؤكداً أنّه قرر تغيير نهاية المسلسل التي لم يتم تصويرها بعد. وأنّ شخصيته ستنتصر. لينتهي النقاش بتحديد موعد أخير بينهما في اليوم التالي بنفس موعد عرض الحلقة الأخيرة.

وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن الحوار الذي دار بين البطلين وحمل معنى مباشر. وهو التحدي بين الشخصيتين، ومعنى آخر وهو الحديث بشكل كوميدي عما سيحدث في الحلقة الأخيرة من المسلسل التي ستُعرض مساء اليوم الاثنين.