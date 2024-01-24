تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى تونس وليبيا

تم مؤخرا تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف المنتج بولاية معسكر إلى كل من تونس وليبيا. حسبما أفاد والي الولاية فريد محمدي.

وأوضح محمدي في تصريح صحفي على هامش مراسم انطلاق موسم زراعة البقول الجافة بالولاية أنه “قد تم في الآونة الأخيرة تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف المنتج بالمنطقة إلى دولتي تونس وليبيا الشقيقتين”. كما أشار أنه تم تسجيل إنتاج كبير للبصل الجاف خلال الموسم الفلاحي الماضي.

كما أبرز ذات المسؤول أن الفلاحين الذين ينشطون بسهل غريس قد استفادوا من تراخيص لتصدير منتوجهم من البصل الجاف إلى تونس وليبيا. كاشفا من جانب آخر عن إطلاق “خلال الأيام القليلة المقبلة” لعملية تصدير كمية من مادة الثوم المنتج بالولاية. بعد تسجيل انتاج “وفير” من هذا المحصول خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وللإشارة أشرف الوالي فريد محمدي على إعطاء إشارة انطلاق موسم زراعة البقول الجافة وذلك على مستوى المستثمرة الفلاحية. التابعة لمؤسسة تحويل منتجات الكروم (سوترافيت) بمنطقة “أولاد مراح” ببلدية غريس.

كما شدد والي معسكر على ضرورة إنجاح برنامج زراعة البقوليات بالولاية من خلال استغلال جميع الأراضي الزراعية. المخصصة لهذا المحصول في الموسم الفلاحي الجاري. فضلا على أهمية تمكين الفلاحين المنخرطين في هذا البرنامج من المرافقة والوسائل الضرورية منها البذور والأسمدة.

ووفق الشروحات المقدمة من طرف مدير المصالح الفلاحية محمد جبيري فإنه قد تم تخصيص 7 آلاف هكتار من الأراضي لزراعة البقوليات. عبر مختلف بلديات الولاية برسم الموسم الفلاحي الجاري حيث تتوزع على 2.900 هكتار خصصت للحمص. و200 هكتار للعدس و2150 هكتار للبزلاء و1750 هكتار للفول.