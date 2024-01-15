تصدير أزيد من 60 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو ليبيا

قامت شركة كالغاز-ألجيري لإنتاج الغازات الصناعية عبر وحدتها بورقلة بتصدير 66 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو دولة ليبيا، حسبما علم لدى مسؤولي الشركة.

كما أوضح مدير وحدة شركة “كالغاز-ألجيري” لإنتاج الغازات الصناعية، نجيب خديم، لـ”وأج”، أن الأمر يتعلق بشحنتين من الأكسجين السائل عبر شاحنتي صهريج بسعة 22 ألف لتر لكل واحدة. منها تابعتين للشركة الليبية لصناعة الغازات الطبية والصناعية والتي انطلقت من ورقلة (الجزائر) متوجهة إلى ليبيا عبر المعبر الحدودي البري الجزائري-التونسي”بوشبكة” بولاية تبسة. في انتظار انطلاق شاحنة ثالثة بسعة 22 ألف لتر نهاية هذا الأسبوع.

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها بعد تصدير شحنة من الغازات الصناعية سنة 2021 نحو ليبيا. تمثلت في 27 ألف لتر من الأكسجين والنيتروجين المسالين وهما غازات ذات استعمال واسع في عدة مجالات. كالصناعات الغذائية والبتروكيمياء والصحة، وفق ذات المسؤول.

وتهدف الشركة ذاتها، إلى تصدير شحنات أخرى من الآزوت والأكسجين نحو دولة تونس، استنادا للمتحدث.

وتعمل وحدة ورقلة لشركة ”كالغاز-ألجيري” لإنتاج الغازات الصناعية منذ دخولها حيز الخدمة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمساهمة في ترقية الصادرات. وكذا تزويد المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في مجالات الصناعات البترولية والبتروكيمياء. والمنشآت الصحية بالأكسجين السائل، يضيف نفس المصدر.

وتمتلك ”كالغاز-ألجبري” وحدتين تقعان بكل من ولايتي ورقلة والأغواط. فيما يرتقب دخول وحدة ثالثة حيز الخدمة بولاية أدرار بهدف ضمان عملية التسويق والتوزيع للغازات الصناعية. عبر كامل التراب الوطني، مثلما جرى توضيحه.