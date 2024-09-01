تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا و إيطاليا

كشف خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أنه تم لأول مرة تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا وإيطاليا.

وأضاف هدنة، في تصريح له، أنه تم إنشاء مصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية. تابع للشركة الجزائرية للصناعة الكهربائية والغازية فرع مجمع “سونلغاز”. وتطبيقا لالتزامات الدولة لسياسة الانتقال الطاقوي تم توجيه أول الإنتاج نحو السوق الوطنية وبعد التشبع، تم التوجه إلى التصدير من أجل المساهمة لتنويع مصادر العملة الصعبة خارج المحروقا.

وأضاف هدنة، أن العملية هي الأولى من العقد الذي ينص على تصدير 433 عمود للشحن المتوسط بقدرة 60 كيلو واط. والسريع 322 كيلو واط نحو دولتي ليبيا وايطاليا. مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفقا للمعايير الدولية للتصنيع في هذا المجال.

وأكد المتحدث في سياق ذي صلة، أن هنالك العديد من العقود الأخرى في مرحلة متقدمة من المفاوضات التجارية من أجل تصدير هذا النوع نحو الدول الأوروبية و الشرق الأوسط.