تصدير أكثر من 18 طن الخضر والفواكه نحو الإمارات والسعودية عبر مطار الجزائر

تمت اليوم عمليةتصدير أكثر من 18 طن من الخضر الفواكه بإتجاه دولة الإمارات والسعودية عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وقد جاءت العملية بحضور الأمين العام لترقية التجارة الخارجية من مراقبة العملية والوقوف على الشروط التي تتم بها العملية.

إضافة إلى مديرالعام لشركة التصدرecd food الذي صرح أنه تم توفير كل الشروط والظروف الملائمة لإنجاح عملية التصدير.

وأوضح مديرالشحن التابعة للخطوط الجوية حسناوي يحي أن الشركة تتابع كل عمليات الشحن من طرف المصدرين وحسب دولة التي تصدرلها.

كما الشركة توفر كل التسهلات،كما نسهر على لااستجابة لرغبات المصدرين من اجل تصدير المنتوج المحلي، وإعطاء أحسن صورة للبلاد.