تصدير أكثر من 95 ألف صندوق ورق مقوى نحو موريتانيا

قامت شركة “تونيك صناعة”، فرع المجمع العمومي “أ سي اس”، بتصدير أكثر من 95 ألف صندوق ورق مقوى مموج نحو موريتانيا.

وجاء في بيان للمجمع العمومي “أ سي اس” (الشركة القابضة للتخصصات الكمياوية)، أن “تونيك صناعة قامت بأول عملية. تصديرية لها نحو السوق الموريتانية، حيث تم شحن 95 ألف و250 وحدة من صناديق الورق المقوى المموج”. مشيرا إلى أن “سنة 2025 ستشهد عمليات تصدير أخرى نحو ذات البلد”.

وأوضح المصدر نفسه،أن هذه العملية، جاءت بعد مشاركة مجمع “أ سي اس” وشركاتها الفرعية، في الطبعة الأخيرة. لمعرض المنتجات الجزائرية الذي أقيم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 ماي بنواكشط. حيث تم خلاله عقد اتفاقيات لتسويق منتجاته في هذا البلد. فضلا عن القيام باتصالات هامة مع العديد من الصناعيين ورجال الأعمال الموريتانيين.

وكان وفد موريتاني قد قام مؤخرا بزيارة ميدانية إلى المؤسسة أين أبدى إعجابه بنوعية المنتوج، وبالمناسبة تم الاتفاق على مواصلة العمل سويا خلال السنة المقبلة، يضيف البيان.

كما ذكر مجمع “أ سي اس” في بيانه بأن المؤسسة الوطنية للدهن “إيناب” التابعة لها، قامت هي الأخرى بعملية تصديرية نحو موريتانيا في شهر نوفمبر الفارط، حيث تم شحن مالا يقل عن 16 طن من المنتوجات نصف المصنعة والنهائية.

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