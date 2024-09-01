تصدير أكياس الورق الجزائرية إلى 3 دول عربية

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على انطلاق عملية تصدير أكياس الورق الى ثلاث دول عربية، من طرف شركة “أزاديا”.

وقال الوزير في تصريح صُحفي، إنّ هذه العملية، هي نتيجة لسياسية التجارة الخارجية لرئيس الجمهورية. التي شجعت الإنتاج المحلي الخلاّق للثروة وفرص العمل.

وأضاف زيتوني، بأنها “دليل على أننا أصبحنا الآن نغطي احتياجات السوق الوطنية. لمنتوج كان يعتمد في السابق على الاستيراد بنسبة 100 بالمائة”.

ولفت الوزير الى أن هذه الأكياس الورقية المصدرة “تمتاز باستفائها للمعايير الدولية. التي مكنتها من أن تسوق من طرف علامات تجارية كبرى”.

مجددا التزام الوزارة بمواصلة دعم وتشجيع المنتجين الوطنيين للدخول في أسواق جديدة.