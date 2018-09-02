تصدير أول شحنة “سيراميك “من الجزائر إلى الأردن

شهدت ولاية باتنة مساء اليوم أول عملية تصدير نوعية للسيراميك الجزائري،

حيث أشرفت السلطات المحلية بمجمع سيرام ديكور في المنطقة الصناعية بطريق تازولت على هذه العملية التي تعد انتصارا حقيقيا للصناعة الجزائرية،

بعد ابرام صفقة لتصدير البلاط الأرضي إلى المملكة الهاشمية الأردنية بمعدل 10 حاويات شهريا لمدة سنة بمقدار 13 ألف و 632 مترا مربعا في الشحنة الواحدة،

مع امكانية تجديد العقد بعد انتهائه،في انتظار توسيع عملية التصدير لتشمل دولتي ليبيا وموريتانيا

التي سيتم فيها استغلال المعبر الحدودي المدشن مؤخرا والذي يعتبر مكسبا اقتصاديا مهما للبلاد ثمنه الصناعي معلة أمين،

يذكر نجاح هذه العملية التي تضم السيراميك الجزائري ذو الجودة العالية يدل على قوة منافسة منتوجاتنا للشركة الإسبانية المختصة في هذا المجال سيما أمام اكتساح الأسواق العربية،

وقد أثنى والي ولاية باتنة على المجهودات المبذولة وأكد على دعم الدولة للمستثمرين من خلال تقديم كل التسهيلات و التحفيزات دعما لعجلة التنمية و خلق الثروة و مناصب العمل.