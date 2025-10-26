تصدير أول شحنة من الحلزون نحو إيطاليا

نجحت مزرعة متخصصة في تربية الحلزون بوهران في تصدير أول شحنة من حلزون” الرمادي الصغير” قدرت ب 3 أطنان. خلال السنة الجارية.

صدرت مزرعة تربية الحلزون بمختلف أنواعه، الكائنة بدائرة عين الترك، ما لا يقل عن 3 أطنان من الحلزون من نوع “هليكس أسبيرسا”. المعروف ب “الرمادي الصغير” نحو إيطاليا خلال سنة 2025 ،

وحسب ما صرحت به المستثمرة موسى ضاوية لوكالة الانباء الجزائرية ترتقب ذات المزرعة، التي أنشأت في 2021. والتي تحتضنها المستثمرة الفلاحية “ابرير الشيخ”، تصدير شحنة أخرى. من ” الرمادي الصغير” تقدر ب 10 أطنان نحو إسبانيا،

وأبرزت المستثمرة أن ” هذا النوع من الحلزون أكثر طلبا في السوق الداخلية. و الدولية ويعتبر من أحسن السلالات وأغلاها”.

وتنتج هذه المزرعة، التي أنشأت بفضل الدعم الذي تلقته من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أنساج سابقا).20 طنا من شتى أصناف الحلزون في كل موسم (6 أشهر)، وتمتلك خطين من الإنتاج وهما ”الحلزون جاهز للتصدير” و”الحلزون الموجه للاستهلاك”، هذا الأخير يتم تسويقه إلى المساحات التجارية الكبرى. مثلما أوضحته صاحبة هذه التجربة.

وتعتزم ذات المزارعة الرفع من طاقة الإنتاج واقتحام أسواق دولية أخرى، علما أن مزرعتها تتوفر على ثلاثة بيوت محمية مجهزة لتربية الحلزون. تتربع كل منها على مساحة تقدر ب 400 متر مربع، يتم فيها تربية هذا النوع من الكائنات الحية. الذي ينتمي إلى فصيلة الرخويات. باعتماد أحدث التقنيات في المجال، كما أشير إليه.