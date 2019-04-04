تصدير أول شحنة من مادة الإسمنت الخام “الكلنكر” نحو غرب إفريقيا

إنطلقت اليوم الخميس، أول شحنة من مادة الإسمنت الخام ” كلنكر” المنتج بمصنع الإسمنت لحجر السود بسكيكدة نحو دولة كوديفوار.

الشحنة المصدرة والتي قدرت بـ37 ألف طن من مادة الإسمنت، إنطلقت من ميناء عنابة نحو كوديفوار.

وأوضح المدير العام لمصنع الإسمنت بحجر السود، بأن الشحنة تمثل أول عملية تصدير للكلنكر المنتج بهذا المصنع نحو سوق إفريقية

مضيفا ذات المتحدث، بأنه سيتم توجيه كمية إجمالية مقدرة بـ200 ألف طن من الكلنكر نحو التصدير خلال السنة الجارية

وذلك من أصل برنامج إجمالي لتصدير هذه المادة يخص المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” والمتضمن تصدير 1.5مليون طن من هذه المادة نحو افريقيا.