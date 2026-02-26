تصدير أوّل شحنة من ملابس الأطفال محلية الصنع إلى موريتانيا

أعطى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم ، إشارة انطلاق عملية تصدير أوّل شحنة من ملابس الأطفال الجاهزة المصنعة محليا إلى السوق الموريتانية.

وجاء هذا خلال تفقده لجناح تجمع صناعيي النسيج لغرداية على مستوى المعرض الوطني للألبسة والصناعات النسيجية المنظم بولاية مستغانم بين 26 فيفيري الجاري و2 مارس المقبل.

وبالمناسبة قال رزيق أن هذه العملية التي تعتبر سابقة في مجال تصدير هذا النوع من المنتجات محلية الصنع إلى موريتانيا ستتبعها عمليات أخرى في الأيام المقبلة.

وأكد رزيق أن الكثير من المنتجات الوطنية أصبحت تصدر إلى دول أوروبية وآسيوية وإفريقية نظرا لتميزها بالجودة واحترامها للمواصفات العالمية.

ومن جهته ذكر رئيس تجمع صناعيي النسيج غرداية عبد الوهاب بابا إسماعيل أن الشحنة الأولى 7 أطنان من ملابس الأطفال ذات الجودة العالية المصنعة محليا. وستتبعها شحنة أخرى مقدرة بـ 7 أطنان في بحر الأسبوع المقبل.