تصدير الأسماك الجزائرية نحو السنغال وكوت ديفوار قريبا

أعلن عبد الرحمن هنتور، مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. عن تصدير الجزائر شحنات سمكية نحو دول إفريقية كالسنغال وكوت ديفوار. ساعات بعد تصدير كمية من سمك الشبوط إلى بوركينا فاسو.

وقال هنتور في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تتجه للقيام بعدّة عمليات تصدير لمنتجات غذائية نحو دول إفريقية موصوفة على أنّها “أسواق واعدة”. مضيفا أن القطاع إنخرط في السياسة العامة للبلاد القاضية بالرفع من قيمة الصادرات خارج مجال المحروقات. مشيرا إلى أنّ قيمة مداخيل صادرات المنتجات الصيدية نحو مختلف الأسواق الخارجية قدّرت بـ 35 مليون دولار سنة 2023.

70 سداً عبر الوطن مستزرعا بمختلف أنواع الأسماك

ذكر هنتور أنّ الوزارة تحصي حاليا حوالي 70 سدا عبر الوطن مستزرعا بمختلف أنواع الأسماك. وهي العملية التي شرع فيها منذ سنة 2006 بهدف تقوية الإنتاج الصيدي بالسدود واستغلال جميع المسطحات المائية بالجزائر.

وأشار المدير إلى أنّ عدد الصيادين الذين يقومون باصطياد الأسماك من السدود الموزّعة عبر الوطن يفوق 50 صياداً، وتباع الأسماك التي تعيش بالمياه العذبة عبر الأسواق المحلية.