تصدير البروتينات الحيوانية نحو بنغلاديش بقيمة 1.2 مليون دولار

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،على عقد تصدير للبروتينات الحيوانية نحو البنغلاديش بقيمة 1.2 مليون دولار. بين شركة مذابح الإخوة بلاط والشركة البنغلادشية “أشتا”.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فقد تم التوقيع على هذا العقد من طرف المسير العام للمجمع الخاص الجزائري، لخضر بلاط، والرئيس المدير العام لشركة أشتا. مشرف حسين.بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.كمال رزيق.

وتبلغ قيمة هذا العقد المتعلق بتصدير البروتينات الحيوانية 1.2 مليون دولار. وفقا لذات البيان الذي لفت إلى أن هذا العقد الجديد. سيسمح برفع القيمة الاجمالية لصادرات الشركة إلى 3.5 مليون دولار سنويا.