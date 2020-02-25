 تصدير البنزين سيكون إبتداءً من 2021

كشف المدير العام لمصفاة الجزائر حسان بوخالفة أمس الإثنين، أنه بعد تحديث المصافي سيسمح للجزائر بتصدير البنزين سنة 2021.

وقال أنه مع إرتفاع طاقات المصافي التي تم إعادة تأهيلها ستبلغ الجزائر إكتفاء ذاتي سنة2020وستنتج فائضا للتصدير سنة 2021.

وأضاف أن الجزائر التي أنتجت ما يقارب 2.7 مليون طن سنة 2019 لجـأت إلى الإستيراد لتغطية الإحتياجات الوطنية التي تقارب4 مليون طن.

وأشار إلى تغير الوضع بإعادة تأهيل المصافي خاصة بدخول مصفاة حاسي مسعود سنة 2024.

وحسب توقعات سوناطراك من المنتظر أن تنتج الجزائر 7 مليون طن من البنزين سنة2026 منها 2 مليون طن موجهة للتصدير.