تصدير التمور إلى الخارج.. اتفاقيات وتسهيلات في النقل الجوي

توج الصالون الوطني للتمور والمنتجات الفلاحية وترقية الصادرات، ببسكرة، بإبرام اتفاقيات لاقتحام أسواق خارجية ومنح تسهيلات في مجال النقل الجوي.

وأوضح مدير غرفة التجارة والصناعة “الزيبان” طارق بن عبد الرحمان، أن التظاهرة تميزت بعقد اتفاقيتين منفصلتين بين الاتحاد العربي للتمور وشركة “بوسكار” للتمور. وكذا شركة “الفضيلة” للمنتوجات الطبيعية الجزائرية لأجل تسهيل اقتحام الشركتين الجزائريتين للأسواق الخارجية.

كما جرى في إطار ذات الصالون التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مؤسسة “أقرو دات” الجزائرية وسفارة بنغلاديش بالجزائر. يتم بموجبه ربط علاقات عمل في مجالي التجهيز وتصدير التمور الجزائرية نحو دولة بنغلاديش, وفقا لذات المصدر.

وسيتم في إطار تجسيد السياسة الرامية إلى تسهيل تصدير المنتوج المحلي. لاسيما في مجال النقل، فتح خطوط جوية مباشرة من بسكرة عبر الخطوط الجوية الجزائرية لنقل المنتجات الفلاحية نحو الخارج. بأسعار مخفضة لصالح المصدرين. مبرزا، أن المديرية العامة للنقل بشركة الخطوط الجوية الجزائرية تعهدت بتسخير محطة الشحن بمطار محمـد خيضر لتسهيل استلام. وتصدير السلع الموجهة للتصدير.

وضمن جهود الترويج للمنتوج الوطني عبر السوق الدولية، تم استقطاب عديد الهيئات الدبلوماسية والبعثات التجارية الأجنبية. متمثلة خاصة في 15 فردا بين سفير وملحق تجاري واقتصادي، مثلما أبرزه بن عبد الرحمان. مشيرا إلى أن الوفود التي حلت بعاصمة الزيبان لحضور هذا الصالون زارت أيضا عدة مستثمرات فلاحية تابعة لخواص.

وقد عرف هذا الصالون الذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة “الزيبان” بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. والتنسيق مع الغرفة الفلاحية الولائية وكونفدرالية أرباب العمل ببسكرة واستمر لمدة 4 أيام، مشاركة ما مجموعه 102 عارض محلي.