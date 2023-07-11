تصدير الغاز إلى اسبانيا والعودة إلى ليبيا.. حكار يكشف

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بخصوص تصدير الغاز إلى اسبانيا، أن المجمع “يحترم جميع عقودها مهما كانت الظروف”. مضيفا أن “الكميات المتعاقد عليها مع ناتروجي الاسبانية احترمت”.

وحول الحقول النفطية والغازية المكتشفة في ليبيا، أشار الرئيس المدير العام أن مجمع سوناطراك “في تواصل مستمر مع السلطات الليبية للعودة إلى ليبيا”. معلنا عن زيارة له قريبا إلى طرابلس. من أجل بحث سبل توفير الظروف المناسبة لاستئناف سوناطراك لنشاطها في هذه الحقول.

ومن جهة أخرى، كشف عن تحقيق سوناطراك لحصيلة إيجابية في البيرو بمجال الاستكشاف والانتاج. فضلا عن تحقيق عدة اكتشافات في شمال النيجر.