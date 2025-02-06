تصدير: برمجة رحلة بحرية نهاية فيفري إلى نواكشوط

برمجت الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “كنان الجزائر” رحلة بحرية نحو موريتانيا نهاية شهر فيفري الجاري. في إطار ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

وأوضحت الشركة، في مراسلة موجهة للمتعاملين الإقتصاديين والمصدرين، أن “كنان الجزائر، بصفتها ناقل حامل للراية الوطنية. برمجت رحلة لسفينة شحن نحو موريتانيا، مع توقفها في ميناء نواكشوط. على أن يكون الانطلاق في الفترة ما بين 23 و28 فيفري 2025”.

وأضافت الشركة، أن هذه الخدمة المباشرة تندرج في إطار ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، كما تستفيد من الامتيازات الممنوحة للمصدرين ضمن الصندوق الخاص بترقية الصادرات، مشيرة إلى أن مدة العبور ستستغرق 6 أيام.