قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي، بزيارة لشركة SARL Mega Papier المختصة في صناعة الورق.

وخلال هذه الزيارة، أشرف الوزير على إعطاء إشارة إنطلاق تصدير شحنة من الورق الحراري المستخدم في نهائيات الدفع الإلكتروني نحو تونس.

وبالمناسبة، أكد الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار دعم وتوسيع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. مبرزا أن المؤسسات الوطنية أصبحت قادرة على توفير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية. بما يعزز مكانة المنتوج الجزائري ويؤكد تنافسيته على المستوى الإقليمي.

