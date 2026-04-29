تصدير قرابة 10 آلاف طن من الإسمنت من ميناء سكيكدة نحو ليبيا

تواصل المؤسسة المينائية لسكيكدة تسجيل عمليات تصدير نوعية لشحنتين هامتين من الإسمنت بمختلف الأشكال. تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتجسيدا لوزارة الداخلية والجماعات والمحلية والنقل وكذلك مجمع الخدمات المينائية “Groupe_Serport”.

وتمثلت الشحنة الأولى في تصدير 7989 طن عن طريق أكياس الاسمنت و 1995 طن عن طريق “Big Bag” موجهة إلى الجمهورية الليبية. حيث جرت العملية على مستوى الرصيف رقم 12 وشحنت هاتين الكميتين على متن السفينة التجارية “Shadow Dania”.

هذا ويزال تعبئة 7800 طن من مادة الإسمنت بكميات كبيرة منذ دخول الباخرة المسماة “Mohamed” في 26 أفريل 2026 . وحسب المؤسسة المينائية فإن هذه العمليات التصديرية التي قامت بها المؤسسة المينائية لسكيكدة تدخل ضمن تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور