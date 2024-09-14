تصدير معدات كهربائية هامة إلى دولة العراق

أعلن مجمع “سونلغاز”، عن الانطلاق في عملية تصدير معدات كهربائية هامة نحو دولة العراق.

وحسب بيان للمجمع، اليوم السبت، فقد حققت سونلغاز، نجاحاً في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وسيتم تنظيم مراسم عملية التصدير، اليوم السبت، بمصنع شركة “جنرال اليكتريك آلجيريا توربين” “جيات” (GEAT) بباتنة.

ويتم بفضل هذه الشركة، تصدير شحنة هامة من المعدات الكهربائية إلى الشركة العراقية “توريس ارم فور باور جينيراسيون اويل ترايدينغ اند تروسبورتايشن”.

ويتعلق الأمر بتصدير مولد للتوربينات الغازية من نوع “h53” و”0h5″بقوة 300 ميغاواط إضافة إلى ملحقات.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية للخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات. من خلال تنويع النشاطات الإقتصادية والتجارية وتثمين المنتوج الوطني.

وأكدت “سونلغاز” على مواصلة برامجها الإستراتيجية في رفع قيمة صادراتها ودعم مستوى الإدماج الوطني.

حيث نجحت عن طريق شركاتها الفرعية وفي “ظرف قياسي”، في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تأتي هذه العمليات، لتؤكد “مساهمة المجمع الكبيرة في تعزيز سلسلة القيمة في قطاع الطاقة وتحقيق النمو والازدهار وتطوير الخبرات المحلية”.