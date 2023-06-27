تصدير: نحو استحداث بند تعريفي جمركي خاص بـ “دقلة نور”

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، أن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الفلاحة تعملان بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك على تنويع البنود التعريفية الجمركية الخاصة بالتمور. مع استحداث بند تعريفي خاص “بدقلة نور”.

وأشار سامي قلي، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن الإجراء يهدف إلى تثمين هذا المنتوج الجزائري المطلوب في الأسواق الدولية. مضيفا أنه “علينا التفكير في بند تعريفي خاص بدقلة نور. لمحاولة تثمين منتوجنا بشكل أفضل، هو إجراء طلبه وزيرا التجارة والفلاحة. وسيتم التكفل به من قبل المديرية العامة للجمارك.

من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن تواجد قانون المنافسة الجديد على طاولة الحكومة. كما سيمكن هذا القانون السلطات العمومية، حسبه، من التدخل بخصوص هامش الربح والأسعار في حال وقوع كوارث طبيعية، الجفاف، أزمات دولية”.

وأشار أيضا إلى صدور مرسوم، قريبا، لتأطير التوقفات السنوية التقنية لوحدات الإنتاج. لاسيما المطاحن والملبنات، وذلك لضمان عدم تأثر إنتاج المواد الواسعة الاستهلاك. خاصة في فترات الذروة الإستهلاكية.

أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى، فأوضح قلي أنه بالإضافة إلى تسخير 52325 تاجرا للمداومة أيام عيد الأضحى. ضاعفت الوزارة من جهودها لضمان توفر مختلف المنتوجات في المحلات التجارية، عبر دعم السوق بحصص إضافية من المنتوجات الواسعة الاستهلاك. وفتح أسواق الجملة والأسواق الجوارية أيام العيد”.

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