تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024 

قامت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب “أي كيو أس” الواقعة بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية بولاية جيجل، بتصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال السنة المنصرمة 2024.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد نائب المدير العام للشركة، سفيان شايب ستي، بأن الشركة الجزائرية-القطرية للصلب. تمكنت من ولوج عديد الأسواق العالمية بفضل جودة منتجاتها مما سمح لها بتصدير نحو 700 ألف طن من الحديد ومشتقاته ل 36 دولة.

وأضاف بأن عائدات التصدير فاقت 360 مليون دولار، مما يعكس انخراط الشركة في التوجه العام للسلطات العمومية. برفع الصادرات خارج المحروقات و ذلك رغم حداثة الشركة.

وأبرز ذات المتحدث بأن ولوج منتجات الشركة الأسواق العالمية وأخذ حيز مهم خاص بها لم يأت من الفراغ. و ذلك بالنظر للمعايير والشروط التي تفرضها مختلف الدول لقبول أي منتج مردفا بأن حصول منتجات ذات الشركة. على شهادات عالمية لمطابقة الجودة، سمح لها بولوج معظم الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية بكل أريحية. ومكنها أيضا من نيل لقب أفضل مصدر جزائري نحو إفريقيا لسنة 2024.

وبلغ رقم أعمال الشركة الجزائرية القطرية للصلب لسنة 2024 نحو 139 مليار دج و حجم الإنتاج قرابة 2 مليون طن من منتجات الحديد. تم توجيه 66 بالمائة منه للسوق المحلية و34 بالمائة للسوق الدولية مما يعكس تنافسية المنتج الجزائري في أرقى الأسواق الدولية. وفق ستي الذي أكد أن الهدف المسطر في المستقبل القريب هو بلوغ حجم صادرات يقدر بـ 2.7 مليون طن من مجموع 04 ملايين طن. تمثل الحجم الكلي للإنتاج السنوي للشركة بعد تجسيد المرحلة الثانية من مشروع التوسعة المزمع دخوله حيز الخدمة في 2028.

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