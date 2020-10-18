أعلن مركب الحديد والصلب لبطيوة في وهران، عن تصدير 18 ألف طن من حديد البناء و400 طن من الأسلاك الحديدية إلى كندا.

وأفادت خلية الاتصال لمركب “توسيالي”، أن الحمولة تم نقلها ضمن عملية التصدير السابعة،لمختلف منتجات المركب برسم 2020 نهاية الأسبوع المنصرم.

وانطلقت العملية، من ميناء مستغانم نحو مينائي أوشوا وسورال بكندا.

ويرتقب شهر نوفمبر الداخل تصدير 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وهي ثالث عملية تخص هذا النوع.

بالإضافة إلى شحنة أخرى من الأنابيب الحلزونية إلى السنغال وذلك انطلاقا من ذات الميناء, كما أشير إليه.

للتذكير، قام مركب “توسيالي” خلال 2020 بتصدير أزيد من 49 ألف طن حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا و3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.