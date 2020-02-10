تصدير 200 ألف طن من البطاطا والخضر نحو ليبيا بداية من الأسبوع المقبل

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أنه سيتم إبرام اتفاقيات بين فلاحين جزائريين ومستثمرين ليبيين يمكن بموجبها تصدير آلاف الأطنان من فائض الإنتاج الفلاحي من الجزائر نحو ليبيا.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار”، بأن لقاء تحت رعاية وزارة الفلاحية والتنمية الريفية قد تم إجراؤه اليوم بمقر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحر، ضم عددا من المستمرين الليبيين وشركات جزائرية وأصحاب مستثمرات فلاحية قد تم الإتفاق بموجبه على الشروع في تصدير أكثر من ألف طن من فائض البطاطا نحو السوق الليبية.

كما تم الإتفاق أيضا حسبما أكده روبايين، على تصدير أزيد من 100 ألف طن من مختلف أنواع الخضر نحو السوق الليبية خلال الأيام المقبلة أيضا، وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستشرف على كل الإجراءات.