تصدير 30 ألف طن من الإسمنت الرمادي قريبا

يحضر المجمع الصناعي للإسمنت (GICA) إتفاقية مع شريك أجنبي لتصدير 30 ألف طن من الإسمنت من خلال شركة SODISMAC التابعة لها.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن مجمع “GICA” يجري مناقشات مع الشركاء الأجانب لتصدير منتجات أخرى مثل الحجر الجيري والجبس.

فإنه من 1 إلى 1.5 مليون طن من المنتجات التي يمكن تصديرها في 2018، وسيتم تصدير هذه الكميات من ميناء أرزيو و جن جن.

وقامت شركة “Gica” شهر ماي الفارط بتصدير 45 ألف طن من “الكلنكر” ، بموجب عقد إجمالي قدره 200،000 طن.

وفي عام 2017 ، سجلت مجموعة GICA إنتاج أسمنت قياسي بلغ قرابة 14 مليون طن مقارنة بـ 12.6 مليون طن سنة 2016.

وبفضل مصانع الاسمنت الاثني عشر ، حققت شركة “GICA” سجلها الثالث على التوالي، متجاوزة توقعاتها لعام 2017.

التي تتوقع إنتاج 13.2 مليون طن من الاسمنت.

وأضاف البيان أن الجزائر تنتج حاليا أكثر من 25 مليون طن من الأسمنت سنويا وتخطط لتصل إلى 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2020.

ومع عمليات التصدير هذه ، تحولت الجزائر من مستورد كبير للأسمنت إلى بلد مصدر ، بفضل السياسة التي رسمتها السلطات العامة.

والتي سمحت بتطوير صناعة أسمنت حقيقية.