تصدير 30 ألف طن من الإسمنت الرمادي لشركة “سيلاس” ببسكرة نحو الكاميرون

تم اليوم الثلاثاء، تصدير شحنة بـ30 ألف طن من الإسمنت الرمادي “الكلنكر”، المنتج بمصنع “سيلاس” بسكرة، نحو الكامرون، انطلاقا من ميناء عنابة.

وحسب ما علم من إدارة ذات المصنع، لـ”واج”، فإن الأمر يتعلق بسادس عملية تصدير للإسمنت الرمادي، تنفذها شركة “سيلاس”، نحو بلد إفريقي.

وذلك في إطار تجسيد برنامج الشركة للتصدير، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمساهمة الفعلية في تنويع الصادرات، خارج المحروقات.

وتنفد شركة سيلاس، عمليات التصدير بالاعتماد على الدعم اللوجيستيكي، الذي توفره شركة “لافارج تريدينغ” المتخصصة في التجارة الدولية.

وتستحوذ شركة “لافارج تريدينغ”، على نسبة تفوق الـ50 بالمائة من تجارة الكلنكر والإسمنت بحوض المتوسط وغرب أفريقيا.

ويشكل برنامج تصدير الإسمنت الرمادي، انطلاقة لتموقع منتج الكلنكر الجزائري بالسوق الأفريقية.

ويدخل هذا البرنامج، ضمن هدف يتضمن تصدير مليوني طن من الكلنكر، خلال السنة الجارية 2019.

وكذا تصدير 10 ملايين طن من نفس المادة، لآفاق سنة 2021، وفق ذات المصدر.