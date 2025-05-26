تصدير شحنة هامة من الأبواب والتجهيزات المطبخية محلية الصنع إلى ليبيا

قامت إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الأثاث المنزلي بوهران، بخطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي وتعافي الصناعات المحلية، وذلك بتصدير شحنة هامة من الأبواب وتجهيزات المطابخ إلى دولة ليبيا، ضمن مساعي تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الشحنة التي تعد الأولى المصدَّرة الي ليبيا، انطلاقا من الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي بالكرمة في وهران، حوالي ألف وحدة من الأبواب وتجهيزات المطابخ المصنعة والمنتجة محليا. وفقا لأحدث المواصفات الفنية والمعايير الدولية للجودة. تلبية لاحتياجات السوق الليبية المتزايدة في هذا المجال.

وتعَدُّ هذه العملية امتدادا لجهود دعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية. كما تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنتجات المصنعة محليا خارج حدود الجزائر لجودتها ومطابقتها للمعايير الدولية.

وستعقب هذه الشحنة، حسب تصريح المدير العام لشركة “أنديوي” للأثاث المنزلي، محمد بحري. اتفاقيات تصدير أخرى لكميات أكبر من التجهيزات والأكسسوارات المنزلية إلى ليبيا، وقريبا إلى إيطاليا. في ظل مساعي الشركة إلى ترسيخ وجودها بالأسواق العالمية وتوسيع دائرة صادراتها، وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني تجسيدا لاستراتيجية الدولة والرئيس عبد المجيد تبون الرامية إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط.

