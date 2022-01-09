تصرفاته أدخلت في قلبي الريب

السلام عليكم سيدتي أنا فتاة في الـ 24 من عمري تعرفت على شاب وبعد مدة قصيرة تقدم لخطبتي ورحب به أهلي في فترة الخطوبة تطورت علاقتنا أحبني وأحببته وبدأنا نحضر لزفافنا لكن مؤخرا حصل مشكل بيني وبين أخته لأنني أخفيت عنها أمرا شخصي.

فدافع عن أخته ولم يكترث لمشاعري تجاوزنا المشكل لكن بقي يجتر فيه، ويأخذني تارة بعيدا ويبدأ يفكر في المستقبل وكيف ستكون الحياة و إلى حد الساعة أتصرف بحكمة وصبر و لكنه لم يكتفي وصار يقلب في دفاتر الماضي ويسألني أشياء أدخلت الشك في قلبي.

تصرفاته أدخلت في قلبي الريب

بصراحة أكثر صرت لا أطيق مزاجيته وأخاف من الحياة بجانه أحيانا أفكر أنه قد يتغير بعد الزواج لكن أحيانا أخرى أخاف أن يبقى على نفس السيرة أهلي دوما يمدحون شخصيته لهذا أنا خائفة من أي قرار قد أتخذه وأكون أنا الخاسرة فيه.

سلمى من الجلفة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

يبدو أن مشاكل الكنة وأهل زوجها اشتعل فتيلها مبكرا لديك لكن كل الأمور سوف تتحسن بإذن الله قبل أي نصيحة استخيري الله في هذا الزواج ثم استفتي قلبك.

فبعض المواقف تفرض علينا التنازل ولكن مواقف أخرى تجبرنا على الترتيب أفكارنا لأن الشك إن دخل بين اثنين لا يهدأ حتى يأتي على الأخضر واليابس في تلك العلاقة من الطبيعي جدا أن يحدث خلافات بين أي خطيبين.

ولهذا بالتماس العذر لهذا الخطيب وحسني علاقتك بأهله حتى تزول المشاحنات التي يمكن أن تنغص حياتك وبالتوفيق.