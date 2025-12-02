تصرفاته تشير الى البلادة والغباء.. كيف أَبْني شخصية اِبني؟

سيدتي، أحييك من خلال منبر ركن قلوب حائرة على هذا الإهتمام الذي تولينه لكل ما يخص الأسرة، فلست والله أجد ملاذا غير حتى أبثّ فيه ما يقلقني ويثير حيرتي. مشكلتي تتعلق بفلذة كبدي الذي أريد أن أصقل شخصيته بكثير من التدبر والحنكة التي سأستقيها من إجابتك وأستلهمها من خبرتك، فالله يشهد أنني لا أريد له ان يكون بليدا غبيا بين أترابه وأنت تعلمين سيدتي غلاوة الظنى.

ابني يبلغ من العمر خمس سنوات ونصف ويتصرف بطريقة سيئة جدًا مع أخته التي تبلغ من العمر أربع سنوات ، فهو يضربها باستمرار ويفعل كل ما في وسعه ليجعلها تبكي،ويبدوكما لو كان يستمتع بضربها،وهويجد كل طرق العقاب كالوقوف بمفرده لعدة دقائق ،ورفع صوتي أمورا مضحكة،إنه يدفعني للجنون ماذا افعل ؟

أختكم أم أمين من الوسط الجزائري.

=======================================

الرّد :

هذه مشكلة شائعة لكثير من الأمهات اللواتي تنجبن في فترات متقاربة، مما يجعل الغيرة وحب الظفر بقسط كبير من الدلال من الوالدين على حساب إخوته الأخرين،ولكن عندما يضرب طفلك إخوته ففعليك القيام بالأتي:

*نفترض أن طفلك يقوم بعمل عشرسلوكيات في الساعة الواحدة ،خمسة منها جيدة وخمسة سيئة ، فلو قمنا بزيادة السلوكيات الجيدة إلى ستة سلوكيات سيئة،فإننا بذلك نقلل السلوكيات السيئة التي يرتكبها إلى أربعة فقط. فكلما زادت السلوكيات الإيجابية مثل مشاركة الأخت أو الأخ في اللّعب أو القراءة أو مساعدتك في علاجه أو إطعامه أو غير ذلك كلما قلّ العنف تجاهه ، ولذلك يجب على الوالدين تصيّد السلوكيات الجيدة لدى الطفل العنيف وتنميتها،كما يمكن عمل مخطط بكل السلوكيات الجيدة ،وكلّما فعل الطفل أيًا منها يتمّ وضع ملصق عليها،وكلّما زادعدد الملصقات نقوم بمكافأة الطفل،فالأطفال تميل إلى زيادة السلوكيات التي تجعلها تحصل على مكافآت،

*كذلك عليك أن تشرحي لطفلك أنه لا تسامح مطلقًا مع ضرب إخوته على الإطلاق ،وحددي مسبقًا ما هي عقوبة الضرب (على سبيل المثال الحرمان من مشاهدة التليفزيون لمدة ساعتين ) وطبقي هذه العقوبة باستمرار في أي وقت يضرب فيه الطفل إخوته ،وتأكدي أنه لا يكافأ على أعماله ،على سبيل المثال إذا كان يخطف لعبة من إخوته فلا يجب أن ينتهي الأمر في النهاية بأن يحصل على تلك اللعبة لنفسه ، لأن ذلك يكون نوعا من المكافأة على سلوك خاطئ،كما يجب التركيزعلى إعادة تعريف الطفل بعلاقته مع أخيه ، بمعنى أنه يجب أن يعي أنه الأخ الكبير ونمدحه بسخاء لأنه يعامل أخيه الصغير بشكل جيد.

إذا كان طفلك يشعر بالملل ويرى أن رؤية أخيه أو أخته تبكي نوع من التسلية ، فتأكد من أن تجعله مشغول بأمور أكثر متعة ، وإذا كان الأطفال يتقاتلون حول ما يجب أن يشاهدوه في التلفزيون فضع جدول مسبق للمشاهدة ، وحاول أن تراقب الأطفال باستمرار لملاحظة المشاكل قبل تفاقمها.وتأكد أن تكون دائمًا أنت والكبار الآخرون قدوة حسنة للطفل،فأنت لا تتوقع أن يقوم الطفل بسلوكيات أفضل من الكبارالذين في حياته ، فتأكّد أن تتصرّف تجاه الأسرة بنفس الطريقة التي تريد صغيرك أن يتصرف بها فلا تضرب طفلك الصغير،لأن ذلك يبعث رسالة للابن الكبير مفادها أن الضرب أمر صائب أحيانًا ، وتعامل بلطف وود مع الأطفال ، وتعوّد أن تكبح غضَبك تجاههم وسوف تجد أن طفلك أيْضًا اعتاد على فعل ذلك.