تصرفها يعذبني وأحيانا أشك أنها أمي

سيدتي الأمر حصل بين عشية وضحاها، كانت حياتنا عادية، أنا أكبر إخوتي، وفقني الله في دراستي ونجحت وتحصلت على عمل أساعد به أهلي حاليا، فظروفنا صعبة نوعا ما، أمي قاست من أجلنا كثير رفقة والدي، إخوتي لا يزالوا صغار يحتاجون لرعايتنا، لهذا فرحت كثير يوم عثر على عمل حتى أخفف عنهم عبئ الحياة قليلا، ولو اني على يقين أنني مهما فعلت لن أفيهما حقهما،

تصرفها يعذبني وأحيانا أشك أنها أمي

لكن أتعرض لكل تلك الإهانات من أمي حقا أمر يعذبني، حيث أخرها عندما حضرت عشاء للعائلة، وبعد أن ضبطت كل شيء سألتني إن أبقيت نصيبا لأخي الغائي، فقلت بعفوية وصدق أنني نسيته حقا ولم أترك له شيء، فصرخت في وجهي وأنبني كأنني فعلت معصية كبيرة، حيث بدأت تنزل علي وابلا من الكلمات الجارحة، ومن يومها صارت تقلل من شأني أكثر وترفض أي مساعدة لي في المنزل، دوما تثني على انجازات إخوتي، أما أنا مهما فعلت لا يعجبها فلا أدري إن كان هذا من أنواع الابتلاء.

تصرفها يعذبني وأحيانا أشك أنها أمي

صدقوني أحس أنني مهمشة في حياتها. لدرجة أني أشك إن كنت ابنتها حقا،حيث طبيعتي أني خجولة، فكرت كثيرا أن أقول لها كل ما في قلبي. لكن ليست لدي الجراءة الكافية، وبقيت إلى حد اليوم أكتفي بتقبل كل أفعالها وأتجنب الاحتكاك معها.

سيدتي، ماذا أفعل حتى أرتاح،لان مهما يكون قلبي من لحم ودم، وأكيد أنا بحاجة لحنان وحب أمي، فكيف أتصرف أبقى أتحمل وتبقى علاقتي بها سطحية؟ أم أواجهها وأحاول التقرب منها؟

سيليا من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية أطيب وأجمل حبيبتي سيليا، قبل أن أرد عليك، لابد من ملاحظة ضرورية، اعلمي أختاه أن حب الأم لأطفالها حبا فطريا لا شك فيه إطلاقا، لهذا أول ما عليك التفكير فيه حتى تغيري الظروف من حولك أن والدتك تحبك، حيث فقط الأسلوب يتغير من أم لأخرى في التعبير عن حبها.

أحيانا أشك أنها أمي

سيليا عزيزتي، لا تحكي على علاقتك بالوالدة بالفشل، التمسي الأعذار لها فربما هي تمر بفترة قاسية عكرت مزاجها، أو ربما ترى أن إخوانك الآخرين بحاجة لعطفها ورعايتها أكثر منك، ما يعني أنها مطمئنة بشأنك، أما الآخرين فترى أنهم بحاجتها أكثر، لهذا تحرص على أن ينال كل حقه من اهتمامها بسبب صغر سنهم أو ضعفهم، وهذا ما عبرت عنه أعربية حين سئلت أي أبنائك أحب إليك؟ فقالت صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود.

تصرفها يعذبني وأحيانا أشك أنها أمي

هذا من جهة، من جهة خرى ربما تكون مشكلة والدتك أنها لا تجيد التعبير عن مشاعرها. خاصة إذا كبرت البنت، لذلك حبيبتي أنت الآن مطالبة ببرها، والإحسان إليها قولا وفعلا، بل توددي إليها، تقربي منها، حاولي أن تفهمي ما في قلبها، حاولي أن تترصدي الأوقات الذي تكون فيه هادئة، وفاتحيها في الموضوع بعيد عن أي حساسية، ومؤكد أنك ستجدين عندها تفسيرا يريح قلبك، لذا تخلصي من كل الأفكار السلبية التي توسوس لك أن أمك لا تحبك، ثم اكسبي أنت حبها ورضاها ودعمها، فالله سبحانه وتعالى جعل للوالدين حق الإحسان.