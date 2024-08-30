تصرف صادم.. حبس طفل في مرحاض الطائرة

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، طفلة عمرها عام واحد محبوسة في مرحاض الطائرة.

وبحسب شركة الطيران الصينية “جونياو إيرلاينز”، فإن الركاب أرادوا “إسكات” الطفل الذي كان يبكي باستمرار.

وانتشر مقطع فيديو لطفلة صغيرة تبلغ من العمر حوالي عام، وهي تبكي، محبوسة في مرحاض طائرة. على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. مما أثار ضجة كبيرة في البلاد، وفقًا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك بي بي سي.

ونرى في الصور طفلا يبكي في مرحاض الطائرة ويحاول مغادرة المنطقة. ومعه امرأتان حاضرتان وتوبخانه بشكل واضح.

وبحسب صحيفة الغارديان، يقول أحد البالغين للطفل: “إذا توقفت عن البكاء، يمكنك الخروج”. قبل أن يضيف: “إذا توقفت عن البكاء، ستعيدك العمة إلى جدتك”.

ووقع الحادث، على متن طائرة تابعة لشركة Juneyao Airlines، التي غادرت مدينة قوييانغ متجهة إلى شنغهاي.

وأكدت شركة طيران جونياو أن راكبين نقلا الطفلة الصغيرة إلى المرحاض “لتتعلمها”، بمرافقة جدتها.

وكان الطفل يسافر مع أجداده وكان يبكي بشكل متواصل لمدة ثلاث ساعات، بحسب شركة الطيران.

وتدعي شركة Juneyao Airlines أنها تحدثت أيضًا مع والدة الفتاة الصغيرة بعد الحادث.

ولم تكن حاضرة أمام الكاميرا في ذلك الوقت، لكنها “أعربت عن تفهمها” لمعاملة المرأتين لابنتها.

وتم تصوير المشهد ونشره من قبل إحدى السيدتين المتورطتين في هذه الحادثة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Douyin.

كما اتخذت العديد من وسائل الإعلام الحكومية الصينية موقفًا، أدانت فيه السلوك “غير اللائق” للمرأتين. تجاه طفلة صغيرة جدًا تجد صعوبة في التحكم في عواطفها.

في الصين، تنشأ مناقشات ساخنة بانتظام في النقاش العام حول “الأطفال الدب”. وهو اللقب الذي يطلق على هؤلاء الأطفال الصغار الذين يعتبرون محتضنين للغاية والذين يصابون بنوبات غضب في الأماكن العامة.