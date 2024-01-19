تصرف غريب.. أربعيني يشغل صوت بكاء الأطفال ليلا لإزعاج جيرانه

حُكم على رجل أربعيني بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة “الاعتداء بالضوضاء”. لتدمير حياة جيرانه، حيث كان يسجل بكاء الأطفال ليعيد بثه ليلاً.

وحسبما ذكرت صحيفة لو دوفينيه ليبراسيون. لقد ذهب الرجل الأربعيني إلى ما هو أبعد من الضجيج البسيط في الليل. فقد كانت حياته اليومية بأكملها تهدف إلى تدمير حياة جيرانه.

ويقوم الأربعيني برفع صوت الراديو، وتلصيق مكبرات الصوت بالجدران، والطبول لإحداث أكبر قدر ممكن من الضوضاء.

وذهب الرجل إلى حد تسجيل صرخات أطفال جيرانه لإعادة بثها ليلاً عبر مكبرات الصوت. حسبما ذكرت الصحيفة الإقليمية اليومية.

وكان لأفعاله السيئة تداعيات على صحة جيرانه. حيث لاحظ أحد الأطباء أن البعض يعاني من اضطرابات في النوم، و”اضطرابات حركية نفسية”. ووهن شديد وحتى “شعور بالخوف والقلق”.

وأوضح المدعى عليه في المحكمة أنه أراد “شن هجوم مضاد” بعد أن تعرض لإزعاج.

“لقد عشت في هذا المبنى منذ حوالي 10 سنوات. في البداية، سارت الأمور على ما يرام. كان هناك عدد لا بأس به من كبار السن. ومع وصول المزيد من الناس، كنت أشعر بالانزعاج أكثر فأكثر في وقت مبكر من اليوم. في الصباح، في المساء، في عطلة نهاية الأسبوع.”.

وأضاف المتهم: “عندما أكون في المنزل، أحتاج إلى الهدوء. أقل ضجيج يزعجني”.