قناة النهار تصريحات أساتذة مكلفين بعملية تصحيح أوراق البكالوريا دورة 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جويلية 2023 - 22:00 شارك غرِّد أرسل 61 0 تصريحات أساتذة مكلفين بعملية تصحيح أوراق البكالوريا دورة 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Wze0x اقرأ أيضا مراسم تشييع جنازة الشاب نائل الذي قتـ.ل برصـ.ـاص شرطي قناة النهار 02 جويلية وزير التربية يثني على التلميذ محمد وسيم مدور بحصوله على العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات العربي قناة النهار 26 جوان محرز يترحّم على مناصر الخضر الوفي كادي.."الله يرحمو و يوسّع عليه" قناة النهار 17 جوان صريح جدا: لهذه الأسباب لا يستطيع الجزائريون إقتناء أضـحية العيد .. قناة النهار 16 جوان ميرفت فرج لبان: فقدت جنيني بسبب السرطان وأصبت بالعقم والحزن الكبير أني بعيدة عن أهلي قناة النهار 21 جوان جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة قناة النهار 19 جوان طالع هابط: بعد رسالة النوي سلطات عين البيضاء بورقلة تغلق النافذة العجيبة بأمر من والي الولاية قناة النهار 15 جوان تيسمسيلت : عائلة الطفلة فراح تناشد المحسنين مساعدتها للعلاج خارج الوطن قناة النهار 18 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان قالمة : مصالح الدرك توقف 3 متهمين وتسترجع 43 رأس من الغنم كانت مسروقة قناة النهار 19 جوان