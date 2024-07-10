تصريحات إرهابي تائب تكشف أسرار اختفاء مفاجئ لشاب من باش جراح

كشفت تصريحات الإرهابي التائب المدعو شيكاوي معاذ المكنى أبو حذيفة الذي سلم نفسه لمصالح الجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست بتاريخ 2019/10/21، عن التحاق احد الشبان المختفين المتهم المدعو “ب. أيوب”، المكنى “أبو طلحة” بالتنظيم الإرهابي مستغلا شريحة هاتفي مسجلة باسم المتهم الحال “ف. وليد”.

وهي القضية التي ناقشت وقائعها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء. لارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن.

بحيث فكت مصالح أمن الجيش بعد استغلال تصريحات الإرهابي التائب المكنى “أبو حذيفة” لغز اختفاء الشاب ” أيوب ” مباشرة بعد تنقله من مسقط رأسه بحي باش جراح بالعاصمة إلى ولاية بجاية لطلب العلم بالزوايا هناك.

وخلال شهر أوت 2019، ابلغ افراد عائلة المتهم عم اختفاء ابنهم المفاجئ بعد قطع الاتصال به مرة واحدة.

والخطير في القضية أن الشاب ” أيوب ” ورط صديقه ” ف.وليد” بسبب تسجيل شريحة هاتفية باسمه، ليتم التوصل أن نفس الشريحةاستغلها المتهم ” أيوب ” في الالتحاق بالتنظيم الإرهابي بدولة الساحل.

وعليه تم متابعة المتهم ” وليد” جناية الانخراط أو الإنضمام الجماعة إرهابية وتخريبية ، جناية الإنخراط في جماعة ارهابية أو تخريبية قصد الإضرار بمصالح البلاد.

يستخلص من الوقائع أنه وتنفيذا لتعليمات نيابة محكمة حسين داي لغرض مواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص احتمال التحاق بعض الشباب الجزائري المقيم بالعاصمة بالتنظيم الإرهابي المسمى الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى بمنطقة الساحل.

و بتاريخ 2019/11/01 على الساعة الثالثة صباحا ضع تحت تصرف امن مقاطعة الشرطة بالحراش المدعو “ف. وليد” وهو محل معلومة أمنية تم استخلاصها من طرف عناصر SCAAT التابعة للجيش الوطني الشعبي، بعد استغلال تصريحات الإرهابي التائب المدعو “شيكاوي معاذ” المكنى ” أبو حذيفة” الذي سلم نفسه لمصالح الجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست بتاريخ

2019/10/21 بعد التحاق المدعو “ب. أيوب” المكنى “أبو طلحة” بذات التنظيم الإرهابي مستغلا شريحة هاتفي مسجلة باسم المتهم الحال “ف. وليد”.

وفي إطار التحقيق قام عناصر الضبطية بسماع المدعو “ف. وليد ” فصرح أنه منذ حوالي سنتين اقتنى شريحة هاتفية لا يتذكر رقمها لفائدة صديقه المدعو “أيوب ”

وقتها لم يكن يحمل وثائق هوية وبقيت مسجلة باسم ” أيوب” بالرغم من غياب هذا الأخير عن الأنظار، مباشرة بعد تنقله إلى بجاية لأجل طلب العلم بالزوايا.

ومواصلة للتحريات تم سماع المدعو “ع. عبد الرحمان” الذي صرح انه يعرف جيدا المدعو “ب. ايوب” المتواجد حسبه بولاية بجاية لطلب العلم، وأنه قام بتثبيت تطبيق التليغرام لفائدته للاستفادة في تحصيل العلم، بعدها اختفى عن الأنظار وفي كل مرة يحاول الاتصال به يجد الهاتف مغلق.

كما صرح “بلال” شقيق ” أيوب “اختفى عن الأنظار وحاول الاتصال به لكن دون جدو، وفي أواخر شهر اوت 2019 جمع كل وثائقه الشخصية بما في ذلك جواز سفره ثم غادر البيت دون أن يخطر أي العائلة عن وجهته لتقطع أخباره كليا.